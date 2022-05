El Peluca se queda con un sabor amargo, porque considera que Colo Colo marca superioridad futbolística ante Alianza Lima, pero no logra cerrar el partido.

Colo Colo regresa a Santiago con un amargo empate 1-1 ante Alianza Lima por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores. El Cacique tuvo chances para encaminar una victoria tranquila y no pasarla mal en el segundo tiempo en el estadio Nacional, pero no pudo aprovechar las ocasiones que tuvo. Maximiliano Falcón reconoce que la sensación no es la mejor por el resultado. "Es un sabor amargo, fuimos muy superiores durante todo el partido", asegura.

Peluca se refiere a las chances que tuvo el equipo para llevarse los tres puntos, no obstante, ya intenta dejar atrás el partido y enfocarse en los dos compromisos que vienen donde se jugarán la clasificación a los octavos de final de la máxima competición continental:"Tuvimos chances muy claras, un penal, pudimos terminar antes. Estos partidos son por detalles, cometes un error y se te da vuelta todo. Pero tranquilo, porque siempre intentamos hacer lo que entrenamos, mis compañeros corren, dejan todo y eso es muy importante. Lo vamos a seguir haciendo, estamos segundos y la ilusión está intacta.

El defensor se refiere a las fortalezas y debilidades del equipo blanquiazul: "Todos los rivales del grupo tienen su clase de jugadores, no sé si hablar de débil o no. El planteo de los equipos puede influir, nosotros proponemos mucho por afuera y Alianza ahí tienen debilidades, quizás por eso se nota, pero juegan bien por el medio, tienen un gran delantero que aguanta bien (Barcos). Todos los rivales son igual de buenos".

También emite palabras de elogio para el goleador, Hernán Barcos: "Es un jugador de mucha trayectoria, este torneo para mí es un lindo desafío, medirme a estos grandes delanteros. Trato de dar el cien en todos los partidos y creo que lo he hecho bien", expresa.

"Controlarlo más a él no era lo más importante, sino a Aguirre, a los dos puntas y a los que van por fuera. Termina haciendo el gol, la delantera es lo más fuerte que tiene Alianza", finaliza el zaguero uruguayo.

Los albos deben dar vuelta la página rápido, ya que el lunes defienden el liderato del Campeonato Nacional 2022 en La Granja ante Curicó Unido. El partido se jugará a las 18:00 en el cierre de la fecha 12.