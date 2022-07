Colo Colo derrotó por uno a cero a Huachipato para quedarse con otros tres puntos que le permiten afianzarse en los más alto del Campeonato Nacional. El elenco popular consiguió el triunfo gracias a la solitaria conquista de Cristián Zavala y así sumar su décima victoria en el fútbol chileno.

Maximiliano Falcón dialogó con la presa en el Estadio Monumental, considerando que abandonó el terreno de juego por un fuerte pisotón que rápidamente encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros pensando en el Superclásico.

“Lo que más me enojó, y lo hablé con el cuarto, es que no le dijeron nada del VAR, aun viéndome que quedé todo raspado. Pero ya pasó, la lesión no fue complicado, tengo todo morado y raspado, pero es un golpe, un pisotón con los tapones, pero creo que voy a llegar bien al fin de semana”, expresó el defensor.

Pero no fue todo, debido a que también señaló que “Hay que esperar, mañana tenemos libre y depende de cómo me levante para ver si hacemos exámenes, pero no es nada grave”.

Así le quedó el pie a Maximiliano Falcón. (Foto: Agencia Uno)

Además, uno de las preguntas que se le hizo al charrúa tiene que ver con la emoción de Cristián Zavala en su primer festejo con Colo Colo. “Él es muy hincha de Colo Colo, entrena todos los días para jugar, se saca la chucha para darlo todo como dicen acá. Se lo merecía. Hace varios partidos no se le daba, intentaba, intentaba, tuvo ocasiones. Contento por él, comemos juntos en la concentración y algo así es muy lindo, me alegro mucho por él y por el equipo”.

No obstante, también se refirió al próximo partido de los albos en la cual presentarán la ausencia de Gabriel Costa. “Gabi (Costa) ha levantado mucho su nivel, Gustavo (Quinteros) ha confiado mucho en él. Será una baja sensible, pero hay jugadores como Leo (Gil), vamos a ver cómo formamos. Estamos tranquilos porque los que han entrado lo han hecho muy bien”.

Respecto a este mismo tema, el defensor central contempló que “Los clásicos son fuera de lo normal. Se juega mucho prestigio, son partidos que, para mí, se ganan, da lo mismo la manera. Se definen por detalles. Creo que será así. Vamos a ir a demostrar nuestro juego, como siempre, y esperamos que se haga un buen partido”.

Otro de los temas en los que abundó fue respecto a la localía de los azules en la cual señaló que “La cancha todavía no se sabe y es una lástima. Estaría bueno haberlo jugado en Santiago. Pero afuera también es bueno para la gente que no puede viajar a ver a su equipo, no sólo Colo Colo, también la U de Chile. Vamos a estar donde sea. En Talca tuvimos un par de alegrías, fue la Promoción y la Copa Chile, nos ha ido bien. Pero no importa tanto la cancha, sino lo que vayamos a proponer”.

Finalmente, sobre el triunfo frente a Huachipato esta tarde en el Monumental, señaló que “Fue un partido complicado, se defendieron muy bien, tuve un cabezazo, el gol de Martín (Lucero) anulado. Ahí se empezaron a defender mejor, pero se ganó, son tres puntos que nos dejan solos arriba. Llegamos de la mejor manera y lo demostramos en lo mental, en lo físico y en el juego”.