Colo Colo logró sumar los tres puntos en esta vigésima fecha del Campeonato Nacional. Los albos comandados por Gustavo Quinteros derrotaron a la Universidad de Chile en el Superclásico, que les permite ir pavimentando su camino al título con importantes puntos de ventaja.

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón conversó con los medios de comunicación una vez finalizado el partido, en la cual sacó pecho con los triunfos que ha conseguido con Colo Colo en los clásicos del fútbol chileno.

“Suma mucho, más allá de ser tres puntos es un partido sumamente importante. He jugado seis clásicos y lo vuelvo a ganar. Un amistoso y cinco oficiales por lo que cuento, siempre es importante no perderlos. Contento por eso. Y son seis puntos de diferencia y hay que seguir sumando como sea, no importa cómo juguemos, tenemos que ganar, de atrás tenemos equipos que juegan bien”.

No obstante, analizó el rendimiento de Colo Colo en este compromiso en la cual dio a conocer que trabajar en el reordenamiento. “Empieza con un penal en contra al minuto y por suerte lo erraron. Ahí empezamos a levantar, entramos medio distraídos y eso te puede pasar la cuenta. Fue un partido feo, trabado, la cancha no estaba buena, pero nos vamos contentos, seis puntos arriba y contentos por la gente”.

Maximiliano Falcón celebra la conquista de Juan Martín Lucero en el triunfo de Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

Además, contempló que “Quedamos mano a mano al principio y ellos apostaron al pelotazo largo con los dos 9, lo fuimos corrigiendo, ganando la segunda pelota, la movimos como se podía porque la cancha estaba mala, ahí desgastamos al rival”.

Finalmente, el zaguero central no sintió mayores molestias en su pie luego de encender las alarmas durante el fin de semana pasado. “Me molestó un poco el pie, me recuperé bien, pero me duele un poco al calzarme. Por suerte no me pisaron. Después una carga de atrás y un manotazo, pero hay roce en estos partidos y si no se cobra, hay que seguir metiendo”.