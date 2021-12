¿Milagro navideño? Esteban Paredes se podría reencontrar con Colo Colo para la temporada 2022. Parecía que no había retorno en febrero del año pasado cuando Aníbal Mosa le comunicó por teléfono al último ídolo albo que su contrato no sería renovado. No obstante, el tiempo va curando las heridas y -al parecer- el goleador podría cumplir su gran deseo de retirarse en el club de sus amores y con público.

TNT Sports informó que el 7 logró acercar posturas con Mosa y también tendría el "ok" de los directores del Club Social y Deportivo Colo Colo para volver, más la aprobación de Gustavo Quinteros. Sin embargo, según reportan en el canal deportivo, aún no están confirmados los apoyos del Bloque Vial y las intenciones de todos los directivos se tendrían ratificar este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

En cuanto al contrato sería de un año con una cláusula de revisión a los seis meses. Un tema que ya tendría claro el goleador, sería su rol secundario en cuanto a la acción en cancha, ya que el DT está buscando un centrodelantero extranjero que asumiría como titularísimo.

"Creo que por primera vez están tan cerca los caminos", aseguró el periodista Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada. El profesional reportó que -en caso de concretarse el fichaje- el sueldo lo pagaría un 50% el Cacique y un 50% una marca.

Las chances de Paredes para seguir marcando goles estarían en los segundos tiempos y en la Copa Chile. En caso de concretarse, se cumpliría un sueño de varios hinchas colocolinos ¿Se logrará el milagro navideño? Queda poco para ir despejando las dudas.