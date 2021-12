Pese a que la vuelta de Esteban Paredes a Colo Colo genera ilusión en el pueblo albo, Patricio Yáñez toma las banderas disidentes y afirma que el entrenador Gustavo Quinteros no puede contratar a un jugador para 15 minutos por partido.

La idea de que Esteban Paredes termine su exitosa carrera el 2022 con la camiseta de Colo Colo toma cada vez más fuerza y en esa línea se informa que el propio Gustavo Quinteros habría aceptado la vuelta del goleador.

El delantero que viene de ascender a Primera División con Coquimbo Unido decidió estirar un año más la decisión de retirarse y viene conversando con Aníbal Mosa para que esto sea posible.

Al respecto, el comentarista de Radio Agricultura y ex atacante albo, Patricio Yáñez, mostró su desconformidad con la contratación del ídolo del Cacique.

“No puedo creer que Quinteros quiera hacerle un contrato a Paredes cuando está buscando jugadores con cierta intensidad", afirmó.

Agregando que "yo siento que sería un tremendo error. Yo creo que deberían hacerle un gran homenaje… pero de ahí a que esté inscrito para que jugar Copa Libertadores o el campeonato, no”.

Para el final, Pato Yáñez argumenta su posición asegurando que “hoy no sería aporte. Colo Colo no puede contratar jugadores para que jueguen 15 minutos. Aunque Paredes vaya gratis, no es tema de costos”.