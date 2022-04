Patricio Yáñez se refirió a la victoria de Colo Colo en Brasil ante Fortaleza por Copa Libertadores. El ex delantero albo, destacó en Deportes en Agricultura, que ha sido el mejor encuentro desde que Gustavo Quinteros asumió la banca del Cacique y comparó a lo realizado por la Universidad Católica en el torneo internacional.

Además, llamó a no ningunear al elenco brasileño por no haber demostrado lo que realizaron el año pasado, donde terminó en la cuarta posición del Brasilerao y que recientemente levantó el título estadual ante Sport Recife.

"El mejor partido de Colo Colo en la era Quinteros, atendiendo a la calidad del rival. A diferencia de Católica, tienen un discurso de hacer algo diferente, Católica va por el penta y se notó el otro día ante un equipo discreto como es Talleres. No alcanzó los rendimientos porque en el torneo local le cuesta mucho, sigue siendo un equipo que atraviesa por un mal momento, pero lo de Colo Colo, para mi gusto, lo mejor de la era Quinteros. Ahora hay ningunear a Fortaleza... terminó cuarto en el Brasileirao, ganó el estadual".

En esa línea, Yáñez dijo que Colo Colo estuvo dio clase magistral. "Siempre pierden los equipos chilenos 'somos malos', ganan 'es que el rival era malo'. Perdóname, pero ayer Colo Colo dio una clase magistral y si Fortaleza se vio mal es producto de Colo Colo, no de Fortaleza", sostuvo.

"Puedes tener otra opinión, pero no empecemos a ningunear después de muchos años que no obtenemos un triunfo que ahora el rival era malo, cuando terminó cuarto el año pasado. Acaba de ganar a Sport Recife la final de un torneo, entonces no me parece que fue así. A mi no me pareció al menos", agregó.

En cuanto a lo queda a Colo Colo, ex delantero cree que se la abre una gran oportunidad si derrota a Alianza Lima la próxima semana, pero también asegura que se debe manejar el tema de las dosificaciones y que todos remen hacia el mismo lado.

"Si le gana a los peruanos y River le gana a Fortaleza, yo diría que le faltaría muy poco para acceder a octavos de final. Está líder Colo Colo por una diferencia de goles, pero con seis puntos ya aseguras. Queda todavía, pueden pasar muchas cosas, pero tal como está jugando y está apuntando Quinteros, habrá que ver también las dosificaciones que tiene para el torneo local y la próxima semana continuar con este nivel de presión, esta estatura que mostró. Me parece que hay un tema de personalidad y estan todos metidos en la misma idea", sostuvo.

Yáñez continuó explicando y concluyo. "La idea de avanzar, de sentir que si quedas eliminado en la fase de grupos es un fracaso. Algo que los jugadores lo internalizan, lo sienten, pueden, quieren, bien o mal. Este Colo Colo obtuvo una victoria que seguramente le ayudará demasiado en la búsqueda de la clasificación del grupo".