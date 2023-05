Colo Colo tuvo a varios jugadores de proyección entrenando con el primer equipo: Erwin Vaca, Pablo da Silveira y Alan Saldivia, quien permaneció en el club, son algunos de los nombres que estuvieron en el estadio Monumental. Un futbolista que perteneció a este grupo fue Germán Pared, zaguero central que llegó desde el fútbol formativo de Independiente.

Finalmente el defensor no continuó en el Popular. Este 2023 tomó la oportunidad de jugar en Tristán Suárez, club que compite en la Segunda División de Argentina. Allí debutó en el profesionalismo en el partido que su equipo igualó 1-1 como visita ante Aldosivi el 8 de abril.

Su buena performance le permitió quedarse con una plaza de titular, pero a nivel grupal los resultados del equipo no han sido los mejores, ya que marcha en el penúltimo lugar del Grupo B de la Primera B Nacional de Argentina.

En el cuadro Lechero, Germán Pared, comparte camarín con Jesús Datolo, mediocampista formado en Boca Juniors, conocido en el estadio Monumental porque rechazó la opción de jugar en Colo Colo en la temporada 2008 cuando Claudio Borghi lo pretendió.

No sólo Dátolo es uno de los futbolistas de jerarquía que tiene Tristán Suárez, puesto que también cuenta con Gonzalo Bergessio, delantero con pasos en el fútbol italiano en Catania y Sampdoria. No obstante, esto no ha sido suficiente, ya que atraviesan por una complicada situación deportiva.

Germán Pared comparte equipo con Jesús Dátolo y Gonzalo Bergessio

En su compromiso más reciente, cayeron por 1-0 de visita ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 14 de la Primera B Nacional. Pared fue titular en el cuadro que quedó en el penúltimo puesto del Grupo B de la Primera B Nacional con 13 puntos, por ahora en zona de jugar un partido de definición por mantener la categoría.

"Lo anímico lo tenemos que trabajar. Venimos teniendo errores y lo pagamos con goles en contra. Es una situación mala para nosotros. Tenemos un plantel muy competitivo, quedó demostrado que jugamos los 90 minutos y no bajamos la intensidad. Los resultados no se están dando", lamentó el defensor en diálogo con Deportes del Sur previo a la caída más reciente.