El mundialista con la selección chilena apuesta sus fichas a ex Ñublense.

Juan Carlos Letelier se recupera de infarto y no olvida a Cobreloa: "La mejor opción es Jaime García"

El mundialista con la selección chilena e ídolo de Cobreloa Juan Carlos Letelier, se recupera en su hogar de un infarto y desde su reposo atiende el llamado de su amigo Paulo Flores para BOLAVIP.

Entre hinchas loínos se entienden y analizan la salida de Emiliano Astorga y el posible reemplazante del entrenador que tuvo el mérito de devolver a los zorros a primera división.

“Si pierdes tres partidos, dos en casa, es lógico que la confianza se desgasta, y siempre es bueno el cambio, ya no creían en el DT”, afirmó el Lete.

Juan Carlos Letelier está al tanto de los nombres que circulan para asumir la banca naranja y se la juega por uno. “De esos tres candidatos y viendo la situación de Cobreloa, la mejor opción es Jaime García, me gusta su forma de ser por su personalidad y como lleva los grupos”, asegura.

Agregando que “después Jorge Garcés es un histórico y puede andar, recién estuvo dirigiendo a Juan Fernández y estuvo bien, respecto a Nico Núñez, no creo estén las condiciones para él”.

Juan Carlos Letelier apuesta por Jaime García.

Juan Carlos Letelier: “Doy gracias a Dios”

El ex atacante se refiere someramente a los duros momentos que pasó. “Doy gracias a dios porque el infarto que tuve fue un grave, me limpiaron arterias y me pusieron dos stents en las válvulas, pero ya estoy en casa, de alta, descansando”, confiesa.

Para el final, nos cuenta que está “agradecido de tanta gente que me llamó y escribió, estuvieron en las malas conmigo”.