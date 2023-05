El chileno-belga Nayel Mehssatou ha tenido una buena temporada en el KV Kortrij desde que apareció hace un tiempo en el radar de La Roja y se hizo un jugador conocido para el medio chileno.

Su ascendencia nacional lleva a varias especulaciones sobre con qué club está ligado en Chile y, si bien una vez ya confesó con que Colo Colo se roba parte de su corazón, ahora aseguró que no le cierra la puerta para nada al Cacique.

En conversación con ‘Mano a Mano’, Mehssatou explicó su amor por el Cacique: “Un tío mío vive todavía en Chile y es hincha de Colo Colo. A mi abuelo también le gusta el club, esa es la referencia que tengo allá”.

Mehssatou defendiendo a La Roja. | Foto: Photosport

En esa misma línea, apuntó a sus dos familiares como los artífices de que su pasión por los albos se haya desatado en el viejo continente: “Por mi tío y mi abuelo, es el club que más me gusta”, puntualizó.

Mehssatou, incluso, dejó la puerta abierta para llegar algún día a los albos: “¿Quién sabe lo que pueda pasar? Quizás no es el momento ahora, todavía me gustaría quedarme en Europa, pero no le cierro la puerta, quizás no ahora”, cerró.

¿Llegará algún día? Lo concreto es que el belga de orígenes chilenos, por ahora, está tranquilo en Europa, aunque algún día se podría sacar la espina de jugar por el equipo que mueve las pasiones en su familia.