La zona defensiva de Colo Colo este segundo semestre ha sido un auténtico dolor de cabeza para Gustavo Quinteros, toda vez que arrancó sin Emiliano Amor, después se lesionó Matías Zaldivia y, en el último compromiso ante Unión La Calera, Maximiliano Falcón fue duda toda la semana por dolencias.

Es precisamente el uruguayo quien ahora está en el ojo de la noticia, toda vez que su representante asegurara a El Deportivo del diario La Tercera que podría dejar a los albos para partir al viejo continente.

“Hace muchos años que trabajo con clubes de España. Tengo jugadores en Getafe, Granada y Valencia. Me pidieron el nombre de un buen zaguero y yo di el nombre de Falcón”, aseguró Gerardo Arias, representante del charrúa.

Maximiliano Falcón podría dejar Colo Colo según contó su representante. | Foto: Agencia UNO

En concreto, quien está a cargo del manejo del jugador señaló que “Getafe es una de las opciones que tiene Maximiliano Falcón, en este momento estamos trabajando para ver qué pasará. La idea es que salga ahora, no en el próximo mercado. Solo quedan horas para el cierre del libro de pases, pero en mi carrera me he acostumbrado a meter futbolistas en el último momento”, dijo.

Pese a la arremetida de Arias para que Falcon salga, no todo es tan simple según él explica: “Tenemos una cláusula de salida de 3 millones de dólares, pero no queremos usarla. Si existe una opción cierta nos sentaremos con Colo Colo para salir de buena manera. Somos gente honesta y no queremos afectar a un equipo que no abrió esta posibilidad tan linda (…) tiene un precio que está fijado por contrato, pero queremos ver que sea una buena opción para todas las partes si es que el negocio se realiza”, cerró.

De esta manera, Gustavo Quinteros podría tener una nueva baja en defensa si es que se concreta la partida de Falcón a Europa, situación que dejaría muy mermada a la zaga alba en la recta final para consagrarse campeón del Campeonato Nacional 2022.