Leonardo Gil estaba jugando uno de sus mejores partidos en el último tiempo en Colo Colo cuando tuvo que salir reemplazado al minuto 42 de la primera parte tras sufrir un tirón en una de sus piernas que lo imposibilitó de seguir en cancha.

Pese a que había anotado el gol que abrió el marcador, la desazón era total para el ex Rosario Central, quien tenía un semblante de preocupación por lo que pudiese arrojar el diagnóstico de su lesión.

Esta mañana, el volante del Cacique conversó con los medios y aclaró lo sucedido: “Tuve un pequeño tirón, calculo que estaré una semana, diez días fuera. Sé que no es nada grave, pero sí venía cargado del isquio de la jugada del arquero cuando me pega un rodillazo. Siento que tuve un tironcito chiquito, pero tengo suerte de que me recupero rápido”.

Gil salió en el minuto 42 lesionado. | Foto: Photosport

“Cuando tuve el golpe con el arquero se me empezó a cargar el cuádriceps y después en una jugada de control cuando hice fuerza, sentí que se me apretó el isquio”, complemento el Colo Gil a los medios.

Pasándolo en limpio, Leonardo Gil se perdería el duelo ante Unión Española este sábado y el del próximo jueves ante Curicó Unido en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, pero…

ver también Díaz y un noble gesto de Fair Play que sacó aplausos en el Monumental

Al ser preguntado por el encuentro ante Monagas de Copa Libertadores el próximo 23 de mayo, Gil desbordó optimismo en el cierre: “Voy a llegar bien a ese partido. Mi mentalidad está en es. Yo creo que voy a llegar, es un partido muy importante, así que voy a hacer todo lo posible para estar a disposición del técnico”, cerró.