El ex delantero de Colo Colo, Ricardo Mariano Dabrowski, fue claro en su postura y dejó en claro que la figura del eterno goleador albo no es necesaria para ganar el Superclásico ante la Universidad de Chile.

Ricardo Dabrowski golpea la mesa por la aparición de Esteban Paredes: "Una vez que te pones la camiseta de Colo Colo no hace falta más nada"

Ricardo Mariano Dabrowski es voz autorizada para opinar de Colo Colo. El Polaco ganó la Copa Libertadores de 1991 con el Cacique y también fue técnico del Cacique. El argentino sabe lo que es jugar Superclásicos contra la Universidad de Chile. El transandino fue claro en su diálogo con Bolavip y fustigó la figura de Esteban Paredes, quien está trabajando con el equipo de cara a su despedida y, de paso, es uno de los motivadores para el plantel albo de cara al partido del domingo ante los azules.

Hace algunas horas, Carlos Caszely hablaba en RedGol sobre la aparición de Paredes justo en la semana del Superclásico. En diálogo con Bolavip, Dabrowski se suma a las palabras del Rey del Metro Cuadrado y llama a los jugadores albos a motivarse como sea para ganar el partido

"Viniendo de un grande como Carlos Caszely estoy absolutamente de acuerdo. Lo hemos conversado tantas veces con él en asados, en reuniones, con gente ilustre y en el caso de él que es uno de los mejores de la historia. Una vez que te pones la camiseta de Colo Colo no hace falta más nada. Eso se ha transmitido históricamente y es así", expresó.

Además, Dabrowski también apuntó a que "es una sensación especial, es una magia especial que se siente cuando uno viste la camiseta de Colo Colo".

Esteban Paredes apareció en el Monumental y los históricos critican su presencia (Agencia Uno)

El Polaco sabe que un Superclásico se juega a muerte entre ambos equipos. El ex delantero del Cacique hace un llamado a que todo se vaya y canalice en lo deportivo, porque el solo hecho de estar en Colo Colo debiese ser algo motivante.

"Me da la impresión que a veces hay que bajar un cambio, porque se pasa de rosca con tanta motivación que genera de formar parte de un equipo como Colo Colo (...)Hay códigos que uno no tiene que transgredir y uno lo que pide en los clásicos que no trascienda del fanatismo lógico", añadió.