El atacante aún no renueva su contrato con el Cacique luego de un problema entre ambas partes por un tema de las citaciones durante el 2022.

Colo Colo está en la recta final de año y busca conformar el plantel para la temporada 2023. Sin embargo, tiene que solucionar un problema y es con uno de sus jugadores, quien termina contrato el 31 de diciembre y debido a una situación no se ha podido concretar su renovación.

Se trata de Joan Cruz, quien aún no resuelve su continuidad debido a un tema de los partidos citados durante este 2022 y en que ambas partes no están de acuerdo en base a los datos, pues desde el Cacique tiene su versión, mientras que los representantes del jugador poseen otra.

El extremo aún no resuelve su situación con el Cacique | Foto: Agencia UNO

En relación a aquello, Daniel Arrieta informó en el programa Pelota Parada que existe un compromiso que podría terminar con la polémica si es que logran una conformidad por los dos sectores.

“Me contaban que hay un partido que es el que se está poniendo en discusión y es el partido con River Plate por Copa Libertadores en Buenos Aires. Según la información que he podido averiguar, desde el lado de Joan Cruz dicen que no fue citado y desde Colo Colo dicen que sí fue citado, porque de hecho viajó a Buenos Aires", explicó el periodista.

"Obviamente no entró en la banca, no entró en la lista de los que fueron, pero me contaban que ese partido es el que se está poniendo en la balanza en esto de sí renueva y cumple con los requisitos”, cerró Arrieta.