Horas de alegría son las que ha vivido el defensor nacional, Gabriel Suazo en lo que es su primera experiencia en el extranjero, en la que en menos de un año ya consiguió un gran logro para su carrera coronándose como campeón de la Copa de Francia.

Junto a su Toulouse levantaron por segunda vez dicha competición y rompieron una sequía larga sin títulos, en donde tras vencer por 5-1 al Nantes pudieron gritar campeones y hoy en día festejan la obtención de este trofeo y su clasificación a la UEFA Europa League.

El ex Colo Colo aprovechó su felicidad y se conectó en su canal de Twitch para poder conversar con sus fanáticos y fanáticas, compartiendo un grato momento en la que el Seleccionado Nacional comentó lo que fue la celebración con sus compañeros y todo lo que se vivió en esta jornada en la ciudad de Toulouse.

Dentro de estas preguntas que recibió el jugador, una de las más repetitivas fue sobre su conocido apodo de ‘Suazidane’, con los cuales los hinchas nacionales le han apodado desde su llegada a Francia, en la que señala que dentro del plantel nadie lo llama así y que hay un jugador que le señala un conocido, pero raro seudónimo.

Gabriel Suazo ha tenido un gran presente | Foto: Photosport

“No, en el camarín me dicen Gaby y hay uno que es Moussa (Diarra) que me dice ‘Colo Colo’, así me dice, me llama y me dice ‘Colo Colo’ el hijo de pu…”, explicó Suazo en su Twitch.

Finalmente, Suazo reveló cual es la manera más común por la cual sus compañeros lo llaman dentro del camarín, en la que hace énfasis que lo denominan de esa forma ya que es un término que él ha empleado desde su llegada.

“Casi todos me dicen ‘hermano’ en verdad, como yo siempre ando con el ‘hermano’ y todo el tema, no les puedo decir ‘culi..’ ni nada, porque sino me dirían ‘culi…’ todo el rato”, cerró.