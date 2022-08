El ex futbolista profesional, Waldemar Méndez, se refirió a la dura caída que sufrió Colo Colo en los minutos finales ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2022, en donde cree que el equipo perdió solidez tras la salida de Solari y que, si bien tiene 'el campeonato en el bolsillo', perderá más puntos de aquí en adelante.

Colo Colo tuvo un duro tropiezo ante Unión La Calera en el día de ayer, compromiso que iba ganando 1-0 tranquilamente y que terminó perdiendo por 2-1 con dos goles absolutamente idénticos del ‘Quili’ Vilches, ex albo.

La derrota caló hondo en el Cacique ya que, de haber ganado, hubiese quedado a doce puntos de los sub líderes y prácticamente hubiese sentenciado el Campeonato Nacional 2022. Ahora, la ventaja de 9 se mantiene con Ñublense y Curicó Unido, pero tiene un duro cruce frente a Unión Española en calidad de local la próxima semana.

“Sin restarle mérito a Calera, desde mi punto de vista en nombres y en juego cuando uno mira a la tabla es raro que estén tan abajo, pero no podemos obviar los últimos 5-6 partidos de Colo Colo en general, gane empate o pierda. Los partidos que ganó en el Campeonato fueron 1-0 en los últimos minutos y no los ganó de manera clara ni de manera tan contundente. Quizás el beneficio era sin jugar bien, poder ganarlo”, dijo en primera instancia Waldemar Méndez, ex jugador de fútbol y ahora comentarista en ESPN.

Calera dejó sin fiesta a Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador asegura que la partida de Pablo Solari a River Plate sigue pesando en el Cacique: “Le ha costado no encontrar las rutas ante la ida de Solari, sino que la ida de Solari ha hecho que Gil retroceda, Costa juegue centralizado, los externos no han vuelto a rendir; ni Oroz, ni Zavala, ni Bouzat han marcado la diferencia que marcó Costa o el propio Solari”, complementó.

En el cierre, Waldemar advierte a los albos: “Le ha costado reencontrarse con un equipo tan contundente y tan fluido como antes de la ida de Solari. Yo creo que Colo Colo va perder más puntos de aquí al fin del torneo, no sé si muchos. Me parece que el campeonato lo tiene en el bolsillo, pero no lo veo un equipo tan sólido”, cerró.