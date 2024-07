Este sábado Colo Colo venció por 2-1 a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2024. La gran figura fue Lucas Cepeda, quien le dio la victoria a los albos en los descuentos.

Tras el partido, el entrenador Jorge Almirón asistió a conferencia de prensa, donde confirmó la llegada del segundo refuerzo del Cacique de este mercado de invierno.

Cabe recordar que el primer fichaje fue el delantero argentino Javier Correa, proveniente de Estudiantes de La Plata.

Jorge Almirón confirma el nuevo refuerzo de Colo Colo

La segunda incirporación de los albos es el joven lateral izquierdo Cristián Riquelme, quien llegará desde Everton de Viña del Mar a sumar minutos Sub 21, además de ser una apuesta para el futuro en el Eterno Campeón.

Así lo confirmó esta jornada sabatina el técnico argentino, luego de los trascendidos que salieron el viernes.

“Sí, se dio la posibilidad y como el chico no había jugado en la primera jornada también, se hizo rápido la transferencia. Y es un lugar donde creo podríamos, por la cantidad de partidos, también sumar minutos y es una alternativa”, afirmó Almirón.

“Sirve para que la competencia en el plantel se vaya generando, me hablaron muy bien como profesional también y va a sumar en el plantel”, agregó.

Cristián Riquelme llega como una apuesta a Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Triunfo ante O’Higgins y la gran actuación de Lucas Cepeda

En la instancia, el ex estratega de Boca Juniors también analizó el triunfo y valoró estos tres puntos en la lucha por el título.

“Es importante ganar para estar ahí en los puestos de arriba. Sabíamos de un resultado que se dio esta tarde (derrota del lídier Coquimbo Unido). Aasí que era importante ganar y también mostrar una buena actuación del equipo y algunos muchachos que no venían jugando cumplir con eso, jugar 90 minutos no es fácil después de no jugar en mucho tiempo”, señaló.

Finalmente, Almirón destacó la actuación de Lucas Cepeda, que nuevamente salvó al Cacique con un gol en el epílogo y luego de ingresar desde el banco de suplentes.

“Lucas está bien, ha sido importante su aporte, me parece que los minutos que le toca jugar lo hace bien, entra de entrada, de cambio y lo hace bien. Todos los muchachos son importantes, él entiende la posición en que asume en los partidos. Es sumamente importante para el plantel, para el equipo, que todos estén preparados. Hizo dos goles, le tocó estar afuera y sigue trabajando igual. Puede llegar a jugar el partido que viene o no, pero es importante tenerlos a todos bien”, cerró el DT de 53 años.