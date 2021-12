El ex capitán de La Roja comentó lo que podría ser el arribo del ídolo albo al Monumental.

Zamorano no duda con que Esteban Paredes se retire en Colo Colo: "Me encantaría, porque es un referente y leyenda"

Esteban Paredes es sin duda el último ídolo que ha tenido Colo Colo en los últimos años. El jugador de 41 años entró en la historia grande del club a punta de goles y de demostrar su cariño cada vez que defendió al Cacique.

Su último club es Coquimbo Unido, donde anotó cinco goles y que además ayudó para que el elenco Pirata regresara a la máxima categoría del fútbol chileno. Sin embargo, han existido rumores que el delantero podría regresar a Macul para este 2022 y se pueda retirar con su gente.

Iván Zamorano, ex delantero albo e histórico capitán de La Roja, conversó con el programa Pelota Parada y se refirió a la situación que el Bendito del Área recale nuevamente en el Monumental.

"Yo creo que hay dos cosas totalmente distintas: una cosa es lo que significa Esteban Paredes para Colo-Colo, que para mí es un jugador histórico y me encantaría que él se retirara en nuestro club porque es un referente, porque es leyenda y por todo lo que nos ha entregado como club", dijo Zamorano.

Aunque también expresó que la otra parte también debe ser analizada por el entrenador, en este caso Gustavo Quinteros y ver si Paredes puede responder el rendimiento que exige el plantel.

"Otra cosa es la decisión de un técnico que no sé, tenerlo en una plantilla como para poder garantizar rendimiento. Son dos cosas totalmente distintas, pero es indudable que siendo colocolino, es indudable que me encantaría que Esteban se pudiese retirar en nuestro club", sentenció el ex delantero.