Arturo Vidal fue clave en la victoria de Colo Colo por 1-0 anteUniversidad Católica en Santa Laura. El King marcó el tanto decisivo a los 23 minutos del compromiso con un certero cabezazo. Tras el encuentro, el futbolista muy motivado por los próximos desafíos que tendrá el equipo.

“Me siento súper bien, con mucha confianza. Ahora viene la parte buena, los partidos importantes, así que ojalá pueda seguir ayudando al equipo”, expresó el mediocampista de 36 años.

Además, se refirió a la convicción que tenía de convertir, algo que le expresó a Daniel Morón en la previa al clásico. “De todo este trabajo, todo este tiempo que me he preparado. He aguantado un par de cosas, lesiones, la rabia que teníamos d los últimos partidos. Todo eso se me fue juntando. Espero que de aquí en adelante vean al verdadero Vidal y vean a este equipo ganar partidos importantes que son los que vienen”.

Vidal está contento con la victoria y ya piensa en el partido ante Alianza Lima: “Me deja contento, porque volvimos al triunfo, porque este equipo en los otros partidos merecía un poco más. Esto nos ayuda para el partido del martes que es una final para nosotros. Ese es el primer objetivo, clasificar en el grupo, es bastante difícil, pero tenemos mucha confianza. Nos vamos felices, ahora a descansar bien, quedan tres días para el próximo partido, vamos con todo para el martes”.

El Rey se refiere al ganar el primer clásico en la temporada y pone todo el foco en el encuentro por la Copa Libertadors: “Es el primer clásico, pero no es lo importante, lo importante era que volviéramos al triunfo, porque el martes tenemos un partido muy importante. Este equipo como lo he dicho siempre va a pelear todo este año, ojalá de aquí en adelante no regalar más puntos y seguir avanzando en todos los campeonatos que tengamos”.

El King reconoció que quedó con rabia desde la derrota con Cobreloa: “Tenía mucha rabia antes del partido, quería jugar al máximo. Jugué 50 minutos, era lo que habíamos acordado con el profe, está todo planificado para que el martes sea un gran partido”.

Arturo Vidal pone como gran objetivo avanzar con Colo Colo en la Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal asegura que estará al 100 por ciento para el encuentro de Colo Colo ante Alianza Lima

Además, el volante se refirió a su situación física: “Fue un pancorazo que duelen harto, pero para el martes estoy 100 por ciento”.

También comentó la mala racha de tres partidos: “Colo Colo no está acostumbrado, nunca está acostumbrado a perder tres partidos seguidos. Tuvimos mala suerte los partidos anteriores, pero hoy día no se podía perder de ninguna forma. porque Colo Colo tiene equipo para pelear. Claramente la Libertadores a veces te saca el Campeonato, pero por lo menos volvimos al triunfo en el Campeonato, nos metimos de nuevo y ahora lo más importante el martes”.