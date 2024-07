La telenovela entre Mauricio Isla y Colo Colo sigue en pie. Pese a las declaraciones de Aníbal Mosa y la réplica del Huaso, la opción del fichaje no está caída, es más, existen varias chances de que se concrete un acuerdo total.

En el medio hubo malentendidos en las negociaciones que llevaron los Albos por una parte con la representación del futbolista y luego con el propio bicampeón de América. Sin embargo, el tema avanza y ahora el principal tema es destrabar el tema de la cláusula de Independiente.

En medio de esta larga telenovela, le volvieron a consultar a Arturo Vidal por su compañero en la Roja ganadora de dos Copa América. Al King ya no le agradan mucho las preguntas acerca de esta situación y así lo hizo saber en Twitch.

“Ya loco no me pregunten más por el Huaso, me tienen aburrido. No quiero saber más de nadie”, contestó el volante, quien le dio la cortada a sus seguidores respecto al tema.

El King respondió a una consulta por refuerzo y dejó claro que no quiere saber mucho del tema: “A Colo Colo no le falta nadie, solo le falta jugar bien. ¿Saben que falta? Ganar la segunda (Copa Libertadores), nada más”.

Arturo Vidal está chato de responder preguntas sobre Mauricio Isla (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2024?

Los Albos recibirán a O’Higgins este sábado 27 de julio a las 17:30 en el estadio Monumental por la decimoséptima jornada del Campeonato Nacional 2024.