Arturo Vidal está en Chile realizando su rehabilitación tras una operación en su rodilla derecha. El mediocampista de 36 años llegó al estadio Monumental y presenció el mejor partido de Colo Colo en lo que va de temporada con un categórico triunfo por 6-0 ante Cobresal.

Tras el compromiso, el King se mostró muy conforme por el resultado del equipo de sus amores. “Excelente, seis goles, me puedo ir tranquilo a mi casa”, dijo el bicampeón de América.

Vidal no cierra las puertas a un retorno al club que lo formó. “Maravilloso, esta es mi casa. Claro que me dan ganas de volver, ver a la gente así, el cariño que se siente, los compañeros acá, maravilloso. Siempre lo he dicho, si se da la posibilidad, no voy a dudar en venir”.

Sin embargo, por ahora el King está concentrado en su recuperación y en lo que sucederá con Athletico Paranaense. “No hay plazo, no miro al futuro. Voy paso a paso. Claramente me gustaría volver a mi casa, pero el tiempo lo dirá. Yo ahora sigo mi recuperación, volver de la mejor forma y ahí ver lo que viene. Sería feo proyectarme porque tengo contrato con Paranaense hasta diciembre”.

Arturo Vidal admite que le gustaría regresar a Colo Colo, pero no se proyecta por respeto al Athletico Paranaense (Foto: Photosport)

El King no se aventura a hablar más allá por respeto a su actual club. “Estoy en un proceso de recuperación, mi equipo me sigue todavía; me está mirando mucho. Hablar de lo que viene más adelante es pasarlos a llevar”.

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones está Colo Colo?

Colo Colo marcha en el tercer lugar de la clasificación del Campeonato Nacional 2023 con 39 puntos, a cuatro del segundo, Huachipato y a siete del puntero, Cobresal. El equipo de Gustavo Huerta tiene un partido pendiente de visitante frente a Magallanes.