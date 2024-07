Arturo Vidal sufre un desgarro en el gemelo izquierdo y es duda para el Superclásico de Colo Colo ante Universidad de Chile el 10 de agosto y la llave con Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugará el 13 y el 20.

Gonzalo Jara se refirió a la lesión que tiene el King: “Es un musculo que todo el tiempo está en movimiento. Creo que era la izquierda, siendo derecho, es la pierna con la que él corre, con la que arranca”, expresó el bicampeón de América en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

El exdefensor asegura que la lesión es molesta: “Un desgarro de gemelo, de verdad, futbolísticamente es la lesión que más molesta, sobre todo por eso, porque tiene tracción todo el tiempo para bajar, subir una escalera. Es lo que más molesta y el sóleo es jodido”.

También no ve al King llegando al Superclásico ante Universidad de Chile: “Creo que al clásico no llega, aunque quisiera. Después para los partidos es el 13 y 20 (de agosto ante Junior), entremedio tiene Coquimbo. El 13 no cumple ni siquiera un mes de la lesión, un desgarro de gemelo, estamos hablando sin saber porque no tenemos de cuantos centímetros, si es miofascial, pero un desgarro de gemelo desde la molestia y lo jodido…”

También se refirió a que puede llegar en cuanto a recuperación física, pero se pregunta por lo futbolístico: “Lo otro es que ok, llega en los tiempos, pero de qué manera ¿Entrenó? O ¿Solamente hizo físico? ¿Le va a faltar desde lo futbolístico?”.

Arturo Vidal (Foto: Photosport)

Jara le dejó un consejo al histórico mediocampista de 37 años y le expresa que apurarse en volver sería exponerse sin necesidad.

“De verdad, mi consejo, con lo que lo quiero y lo amo, es exponerse innecesariamente a algo que futbolísticamente quizás no va a poder resolver dentro de la cancha, no por la calidad de jugador, que eso no está en discusión para nada, sino que por no hacer lo que viene haciendo constantemente que es entrenar. Seguramente desde hoy día puede hasta caminar, trotar, hacer cosas”, expresó el exaguero.