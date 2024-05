Colo Colo sigue celebrando lo que fue su tremenda clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ tras la igualdad a un tanto ante Cerro Porteño en Paraguay lograron avanzar a la próxima ronda del torneo.

Tras esta clasificación que se le venía siendo bastante esquiva al equipo que hoy comanda Jorge Almirón, en el ‘Cacique’ ahora es todo ansias pensando en cuál será el rival del equipo para los octavos de final, algo que se sabrá en los próximos días.

En las últimas horas, desde la CONMEBOL informaron del horario oficial en el que se desarrollará el sorteo de la próxima ronda en la Copa Libertadores, en donde en el ‘Cacique’ ya comienzan a esperar expectantes.

Colo Colo avanzó a los octavos de final en la Libertadores | Foto: Photosport

¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

El sorteo para lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores se realizará el próximo lunes 3 de junio a las 12:00 horas de Chile en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay.

¿Cuáles son los posibles rivales de Colo Colo?

Los probables rivales del ‘Cacique’ serán los primeros de cada grupo en la Copa Libertadores 2024, los cuáles son: Fluminense, Sao Paulo, Junior de Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate y el líder del grupo C, el cuál aún no se conoce y que puede salir entre The Strongest, Huachipato o Gremio.

¿Cuándo se disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2024?

Los duelos de octavos de final se disputarán en el mes de agosto, en la que los duelos de ida serán la semana del 14 de agosto y los partidos de vuelta en la semana del 21 de agosto.