Un incendio dejó Carlos Palacios en Colo Colo tras su última transmisión en Instagram, donde realizó varios descargos por el trato que ha recibido por el hincha colocolino. Incluso, el atacante puso en suspenso su continuidad en el Cacique.

En medio de los últimos días de descanso que tiene el plantel albo, antes de retomar los entrenamientos con miras al debut en Copa Chile, la Joya lanzó toda la artillería pesada.

Es más, incluso coqueteó con la posibilidad de aceptar una nueva oferta de Boca Juniors tras lo sucedido en el verano, cuando rechazó la opción de ir al Xeneize para quedatrse en el club de sus amores.

“Lleva seis meses ahí la oferta, no saben que cuando no me fui todavía me llamaban y le ponen más cero a la oferta”, adelantó Palacios.

Carlos Palacios vuelve a coquetear con Boca Juniors

En seguida, un seguidor le preguntó qué haría en caso que lo volviera a llamar Juan Román Riquelme, presidente de Boca. “Le contesto y le digo que sí al tiro”, respondió el ex Inter de Porto Alegre y Vasco Da Gama.

Luego, dejó las dudas respecto a si tiene una oferta concreta o no en este mercado de invierno: “No voy a decir si es Boca o no, sólo voy a pensar en lo que sea mejor para mí no más”.

Carlos Palacios viene de darle la clasificación a Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. (Foto: César Olmos/Photosport)

¿Se olvida de Colo Colo?

En la misma línea, confesó que dejará de lado el pensamiento como hincha del cuadro popular, para enfocarse en su bienestar.

“Ya no voy a pensar más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo porque hay gente que no lo valora. Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia”.