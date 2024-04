El comunicador radial asegura que el DT tendrá que hacer mejores combinaciones de jugadores cuando debe rotar. Además, asegura que a Colo Colo no le queda margen.

Jorge Almirón definió hacer rotación en el once estelar luego del triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Cerro Porteño en el estadio Monumental y en la previa a la visita a Fluminense en el estadio Maracaná por la Copa Libertadores.

El Cacique cayó por 3-0 ante Ñublense en un compromiso donde el estratega alineó con jugadores que no tuvieron mayores oportunidades de sumar minutos en la Copa. Coke Hevia considera válida la decisión del DT, pero avisa que el cuadro Albo no le está quedando margen en el Campeonato Nacional.

“Yo creo que la apuesta era válida, pero arriesgada y hoy a Colo Colo no le queda margen en el torneo, porque no va a cumplir Colo Colo su centenario no jugando Copa Libertadores”, expresó el periodista en conversación con BOLAVIP.

Para el comunicador, el DT deberá no dejar las rotaciones, pero si reformular el tema: “Yo creo que Almirón va a tener que rotar y hacer mejores mezclas entre Copa Libertadores y Torneo Local.

Jorge Almirón ha optado por rotaciones en Colo Colo (Foto: Photosport)

Hevia asegura que al final la evaluación será en base a resultados: “Esto es con el diario del lunes, porque si le saca punto a Fluminense, golazo y sino es como ‘oh, planificó horrible. Vamos a ver como le sale, pero fue mucho. No puede ser que en Chile no se pueda jugar miércoles-domingo”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Fluminense y qué canal transmite?

El próximo desafío del Cacique será la visita ante Fluminense este martes a las 20:00 en el estadio Maracaná. ESPN Premium será el canal que transmitirá el compromiso.

Star+ también emitirá el encuentro a través de streaming ONLINE.