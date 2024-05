Luego de la histórica y sufrida clasificación de Colegio Quillón ante Constitución Unido, el elenco de la región del Ñuble enfrentará a Colo Colo por los octavos de final de la zona centro sur de la Copa Chile.

La noticia causó gran sorpresa al cuadro del sur, quienes no han ocultado su alegría tras confirmarse que enfrentarán al popular. Eso sí, deben aun acelerar las gestiones para conseguir un recinto donde recibir al equipo de Jorge Almirón.

Esto, debido a que el recinto donde ejercen su localía, no cuenta con las exigencias mínimas para un partido de alta convocatoria ya que, claramente, Colo Colo suele convocar enormes masas de gente a cualquier lugar que vaya.

Sin embargo, Colegio Quillón ya estaría trabajando a toda máquina en busca de un estadio, y habrían apostado ni más ni menos que por el Ester Roa Rebolledo.

La información fue dada a conocer por el medio Octavapasión, especializado en cubrir la actualidad de aquella zona. Mediante sus redes, dieron a conocer que ya se han reunido con el personal municipal a cargo de la administración del estadio para llevar a cabo este compromiso, aunque aún no hubo respuesta al respecto.

Deportes Quillón enfrentará a Colo Colo en Copa Chile.

Quillón desborda alegría por su partido ante Colo Colo

El histórico entrenador nacional Yuri Fernández es quien tiene las riendas del Colegio Quillón. Tras enterarse de que su rival sería el “Cacique”, dijo en tono de broma: “¿Quién es Colo Colo?”.

Sin ocultar su felicidad, agregó: “Nos van a tener que tener con los pies más en la tierra porque no sólo que vamos a enfrentar a uno de los grandes de Chile y Sudamérica, tienen jugadores extraordinarios”.

“Tenemos que ser dignos rivales porque yo no quiero pensar si jugamos diez partidos, lo decía hace poquito, lo más probable es que nos ganen ocho. Pero quién nos dice que en uno de esos que vamos a jugar, que a lo mejor va a ser el único, no podamos hacer una buena presentación y ganarlo. Yo no renuncio a eso”, agregó en dicha instancia.

Fechas Copa Chile 2024

Luego de jugarse el duelo por los octavos de final de la zona regional de Copa Chile, el certamen continuará en las siguientes jornadas:

4tos. Ida y vuelta Regionales: Semana del 17/06 al 23/06 y la semana del 24/06 al 30/06

Semis Ida y vuelta Regionales: Semana del 01/07 al 07/07

Finales Ida y vuelta Regionales: Semana del 08/07 al 14/07

Semis Ida y vuelta Nacionales: Semana del 02/09 al 08/09

Final Única: Semana del 21/10 al 27/10