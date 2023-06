Cristian Arcos pone la pelota al piso tras triunfo de Colo Colo y advierte de cara a Copa Libertadores: "No te pueden hacer 4 goles de local"

Colo Colo tuvo un duro apretón internacional en el día de ayer, donde se impuso por 5-4 al Deportivo Cali con una épica remontada, apoyada con los goles de Damián Pizarro en dos oportunidades, Agustín Bouzat, Jordhy Thompson y Darío Lezcano.

Pese a la alegría por el triunfo, uno que pidió calma y poner la pelota al piso de cara a la definición del Grupo F de Copa Libertadores ante Deportivo Pereira fue Cristian Arcos, destacado periodista nacional quien conversó con Bolavip Chile.

“Este partido no se va a parecer en nada, ni Colo Colo lo va jugar igual ni Deportivo Pereira va a jugar como el Cali, me pasa eso con los amistosos. Hay que sacar conclusiones, pero no son reproducibles estos partidos”, aseguró.

Colo Colo ganó un partido increíble ante Deportivo Cali. | Foto: Photosport

Arcos valora aspectos positivos del triunfo: “Colo Colo metió 5 goles que no lo hacía desde la primera fecha ante Copiapo, tuvo cosas interesantes como que se le abrió el arco a Pizarro y Lezcano entra y hace un gol. Se veía mejor físicamente también y esas son cosas buenas”.

En el cierre, eso sí, advirtió al Cacique de cara al partido frente a Deportivo Pereira: “Siempre es bueno ganar, aunque sean amistosos, pero son demasiado diferentes a lo que será la Copa Libertadores. En copa, no te pueden meter 4 goles de local”, remató.

Cabe recordar que Colo Colo y el conjunto cafetalero de Pereira definirán el Grupo F de Copa Libertadores el próximo jueves 29 de junio en el Estadio Monumental, donde los albos están obligados a obtener los tres puntos si quieren avanzar a octavos de final.