Damián Pizarro cita canción para lanzar dardo a sus detractores tras doblete: "No voy a dejar que ninguno de ustedes me pise, infelices"

Damián Pizarro tuvo una jornada de ensueño el día de ayer en el Estadio Monumental, donde se anotó con dos goles y asistió para otros en el abultado triunfo de Colo Colo ante el líder Cobresal por un expresivo 6-0.

Si bien el joven atacante de los albos no hizo declaraciones tras el partido, sí lo hizo en Redes Sociales, donde celebró su actuación y aprovechó de dejar una canción con un evidente dardo a todos sus detractores.

“Mientras muchos me maldicen, el señor me bendice. Aunque tengo las cicatrices por las cosas que hice, yo no voy a dejar que ninguno de ustedes me pise, infelices. Me paso por el bicho todo lo que dicen”, reza la canción “Atrasado” de David Sánchez Badillo, conocido como Tempo.

Pizarro anotó doblete en el 6-0 albo. | Foto: Photosport

Cabe recordar que el canterano de los albos se ganó buena parte de las críticas tras haber participado en un partido de fútbol informal donde terminó a los combos, situación que lo marginó del Superclásico ante Universidad de Chile.

Así las cosas, Damián Pizarro tuvo su gran redención frente a Cobresal, mismo club contra el que debutó profesionalmente en las redes en marzo, cuando anotó el 1-3 en un partido que fue para el olvido para los albos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique saltará a la cancha nuevamente este miércoles cuando enfrente a Cobreloa por las semifinales de la Copa Chile.