Daniel Arrieta anticipa posible primer refuerzo para el centenario albo: "No vería con malos ojos ir a Colo Colo"

Colo Colo se encuentra de vacaciones, pero no por eso no se trabaja en el armado del plantel para la temporada 2025 donde el Cacique cumple 100 años de una rica historia plagada de títulos y éxitos a nivel nacional e internacional.

Jorge Almirón tendrá la difícil tarea de conformar el plantel para un 2025 donde las expectativas son altas tras los cuartos de final de Copa Libertadores y la obtención del título en una épica última jornada ante Deportes Copiapó.

Uno que no sabe si seguirá es Brayan Cortés, quien hoy por hoy está más fuera que dentro del Cacique. En esa línea, Daniel Arrieta se la jugó en Pelota Parada y anticipó lo que podría ser el primer refuerzo de los albos.

¿Matías Dituro a Colo Colo? | Foto: Photosport

“Yo les he dicho que todavía no hay negociación ni nada, pero sí es del gusto del preparador de arqueros, Jorge Martínez. Lo conoce, lo dirigió en Universidad Católica cuando trabajó con Gustavo Quinteros”, reveló el periodista.

Según el comunicador, el ex arquero del conjunto cruzado no se haría problema por llegar al Estadio Monumental: “Hoy está en la Segunda División del fútbol español y lo que pude averiguar es que le queda 6 meses de contrato y no vería con malos ojos ir a Colo Colo”, complementó.

¿Se dará? Ahora solo queda esperar para ver la decisión de Brayan Cortés ya que, si deja la institución, el Cacique saldrá a la búsqueda de un portero para que pelee el puesto con Fernando de Paul.

Lo que busca Colo Colo

Según diversos trascendidos, Jorge Almirón quiere sí o sí a un defensor central de perfil zurdo, un mediocampista y un centro delantero para darle un salto de calidad al equipo en el año del centenario.