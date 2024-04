Aníbal Mosa regresa a la presidencia de Blanco y Negro. El puertomontino tendrá su tercer periodo al frente de la concesionaria que administra los destinos de Colo Colo.

En ese sentido, con el cambio de administración afloraba la duda sobre la situación de Daniel Morón en su cargo como gerente deportivo de los Albos. Finalmente, Matías Camacho confirmó un respaldo para el campeón de la Copa Libertadores 1991.

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo mencionó que con Aníbal Mosa no se habló de un cambio en la gerencia deportiva. “Con Mosa no hemos conversado sobre buscar otro nombre para ese cargo, creemos que no es el momento para eso. Estamos de acuerdo en eso”, confesó en diálogo con Los Tenores de Radio ADN.

Camacho además reveló que hablaron sobre un respaldo a los cuerpos técnicos que encabezan Jorge Almirón y Tatiele Silvera, sumado a la gerencia que lidera Daniel Morón: “Lo que sí hemos conversado es un respaldo a los cuerpos técnicos del equipo masculino y femenino, y a la gerencia técnica”.

El directivo del club menciona que ahora están en medio de las competencias. Además, recalca que se reforzará lo que se viene realizando: “Hay un refuerzo al trabajo y eso se va a mantener”. De esta manera, Morón continuará en su cargo en la gerencia deportiva de manera indefinida.

Daniel Morón recibe respaldo para seguir en su cargo como gerente deportivo de Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Cuánto tiempo lleva Daniel Morón en el cargo de gerente deportivo de Colo Colo?

Daniel Morón asumió el cargo de gerente deportivo de Colo Colo en marzo de 2021. El Loro ya lleva más de tres años desempeñando su actual función y continuará con Aníbal Mosa.