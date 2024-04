Luego de tres años, regresa al máximo sillón de Colo Colo el empresario de origen sirio Aníbal Mosa, esto luego de una nueva conformación del directorio de Blanco y Negro en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Una jornada clave se vivió este viernes en el Estadio Monumental, ya que terminó el ciclo de Alfredo Stohwing al mando de la administración de la sociedad anónima que tiene la concesión de la rama del fútbol profesional del Cacique.

Con los tres votos de su bloque, más los dos del Club Social y Deportivo Colo Colo, esta tarde se hace oficial la elección de Mosa como presidente, en el que será su tercer periodo al mando del cuadro popular. Antes lo fue entre 2015 y 2018, luego entre 2019 y 2021.

La renuncia y posterior regreso de Eduardo Loyola

Cabe recordar que este cambio en la presidencia se gestó tras la renuncia del director Eduardo Loyola del bloque de Aníbal Mosa en marzo, por lo que se llamó a nuevas elecciones tal como lo establecen los estatutos de ByN.

La primera sorpresa de la jornada fue que Loyola volvió al directorio y retomó su lugar, por lo que la mesa se mantuvo con la misma conformación que en el último año.

Y finalmente el presidente del CSD Colo Colo, Matías Camacho, hizo oficial su voto a favor del puertomontino.

Aníbal Mosa es reconocido hincha de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Alfredo Stohwing reconoció su derrota en Colo Colo

Mientras que antes de la reunión de directorio agendada para las 16:00 horas, el propio Stohwing salió a reconocer su derrota.

“Siento una pena en el sentido que había un montón de proyectos, se estaba haciendo un gran trabajo en los institucional, profesionalizándose. Habían muchos proyectos, toda la preparación del centenario, el estadio, el fútbol femenino, el fútbol joven, un montón de cosas que a mi modo estaban andando muy bien. Se había estructurado una buena administración y el riesgo que eso no camine bien en el futuro por supuesto me prepcupa, me entristece“, declaró en rueda de prensa.

“Y con la sorpresa además, porque pensaba que estábamos haciendo un buen camino con el Club Social y Deportivo. Estábamos en una muy buena relación, teníamos muchos proyectos en conjunto. Así que bien extraña, sorpresiva la noticia“, declaró el ahora director vinculado al bloque Leonidas Vial.