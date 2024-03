Este domingo se disputará la edición 195 del Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.

Ambos equipos llegan con seis puntos y con la opción de llegar a la primera posición del torneo. Pero en el historial hay un claro favorito, ya que el Cacique no pierde ante los azules desde hace 11 años. Pero eso no es todo, ya que en Macul conservan un invicto de 23 años sin saber de derrotas ante el archirrival.

Por lo mismo, para el periodista deportivo Marco Sotomayor no hay razones para ilusionarse con una victoria de la U esta jornada. Así lo comentó en diálogo en BOLAVIP.

“No existen grandes razones, ni futbolísticas ni de otro tipo, que induzcan que la Chile va a ganar. Salvo que Colo Colo haya quedado preocupado por el resultado del miércoles (vs Sportivo Trinidense) y que deje piezas importantes, cosa que yo dudo. No creo que Almirón vaya a subestimar el Superclásico”, comenzó diciendo.

“Creo que Colo Colo juega mejor que la U, a pesar que los dos técnicos asumieron este año. Tiene un fondo futbolístico Colo Colo, que la U todavía no genera esa impresión“, agregó.

Colo Colo es favorito

En la misma línea, Sotomayor añadió que hay un claro favorito para esta tarde en el Monumental: “Colo Colo es claramente favorito. Ahora, ¿por qué podría revertirlo la U? Quizás porque algunos jugadores de Colo Colo entren al campo de ojo el domingo mirando de reojo el partido del miércoles”.

“Pero creo que Colo Colo, en este momento, es una fuerza futbolística más potente que Universidad de Chile. Viene de eliminar al mejor equipo de la liga argentina (Godoy Cruz) en Copa Libertadores. Este es un dato duro del análisis. Futbolísticamente la U está, en este momento, uno o dos peldaños abajo de Colo Colo“, completó.

Las figuras del Superclásico

Finalmente, el ex compañero de Eduardo Bonvallet postuló a quiénes serán las grandes figuras de este Superclásico, tanto por el lado de los estudiantiles y los albos.

“Leandro (Fernández) y Arturo (Vidal) si juega. Pero si no juega Arturo, uno tiende a pensar que es Carlos Palacios, si vemos los partidos anteriores al que jugó en Paraguay”, cerró.