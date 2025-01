La derrota de Universidad de Chile por dos tantos a uno frente a River Plate en el “Desafío Trasandino” jugado en Concepción, tuvo un solo eje central para analizar la caída ante los argentinos.

y aquello fue la expulsión de Leandro Fernández tras empujar a Enzo Pérez poco antes del final del primer tiempo y que dejó al equipo de Gustavo Álvarez con uno menos, en algo que terminó siendo factor en el duelo.

Reacciones hubo muchas y una de ellas fue la de Jean Pierre Bonvallet quien analizó el compromiso y no tuvo reparos en responsabilizar al argentino por lo que terminó ocurriendo, finalmente.

“Arruinó el partido. Lo arruinó, dejó a la U con diez jugadores con la expulsión. Le hace un gesto al árbitro, le hace un gesto a Marcelo Díaz por un pase, alegando todo el partido en un partido amistoso”, afirmó Bonvallet.

No contento con aquello, siguió su interlocución. “¿Qué te pasa? se quería ir expulsado, ahuev*n**” en Iquique pasó lo mismo, en un partido que fue clave para el campeonato y en Copa Libertadores no le puede pasar eso“, enfatizó el hijo del ex futbolista y comentarista Eduardo Bonvallet.

Bonvallet pide castigos para Leandro Fernández

El hombre de la cumbia no tuvo su mejor performance en Concepción, a lo que el analista lo instó a mejorar un poco desde lo mental, para que no vuelvan a suceder episodios como este.

“Era un buen espectáculo y echa a perder todo el partido, no es la final del mundo, Leandro Fernández. Tiene cosas buenas, pero tiene que arreglarse el mate“, dijo el comunicador, quien teme que junto a Leandro Díaz, puedan perjudicar en demasía a la U en la copa con sus actitudes.

“Está mal de la cabeza, ¡cálmate! Si en Copa Libertadores te expulsan, quedan fuera. Te hace falta un nueve que es Leandro Díaz, pero si se dedican a pelear están liquidados. Esto se gana metiéndola adentro, no reclamando”, manifestó.

Finalmente, instó al entrenador a que tome cartas en el asunto con el atacante azul. “(Gustavo) Álvarez, hable con él. Castíguelo”, cerró JP Bonvallet.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Debiese ser la final de la Supercopa ante Colo Colo, programada para el sábado 25 de enero a las 12 horas en el Estadio La Portada de La Serena, siempre y cuando se levante el paro del SIFUP.