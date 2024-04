El presidente de Blanco y Negro aseguró que en Jorge Almirón miró al futbolista en el Preolímpico Sub 23 y solicitó su fichaje. Una versión totalmente diferente a la que entregó el comunicador, quien hace unas semanas dijo que al futbolista no lo querían en el Cacique. Guarello se refirió a las palabras del directivo de la concesionaria.

Lucas Cepeda fue el héroe de la victoria de Colo Colo por 1-0 ante Cerro Porteño en el estadio Monumental por la Copa Libertadores. El futbolista de 22 años hace una semana era un actor secundario, pero aprovechó la oportunidad de jugar y en los dos partidos más recientes se hizo presente en el marcador.

En el estadio Monumental la alegría es total. De hecho, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing mencionó que el jugador fue observado por Jorge Almirón en el Preolímpico Sub-23. “Muy contento por él, muy contento por las decisiones que se han tomado, al revés de lo que de repente por ahí se dijo”

“Jorge Almirón apenas empezó a trabajar se dio cuenta porque miró el Campeonato Sub 23 y dijo ‘me interesa ese jugador, lo veo muy bien, tiene proyección y traten de traerlo al club’. Hicimos el esfuerzo, lo trajimos, así que muy contento de que haya respondido“, añadió el directivo de la concesionaria que administra Colo Colo.

La versión del presidente de ByN salía en cierto modo a desmentir una versión que entregó el comunicador, Juan Cristóbal Guarello hace un par de semanas. “No lo pidieron, no lo querían, no lo ponen. Venía en un pack con Vidal”, había señalado en su programa La Hora de King Kong sobre Lucas Cepeda.

Tras las palabras del directivo de la concesionaria que administra a Colo Colo, Juan Cristóbal Guarello salió a defender su postura en su espacio en Youtube: “Yo conté lo de Lucas Cepeda hace como tres semanas, dos semanas y media, pucha un jugador que no lo ponía Almirón, que era banca. El número 1 por izquierda era Bolados, el número 2 Moya y el número 3 Cepeda”.

“Almirón estaba pidiendo además un jugador externo, porque había traído un 9 y nadie me salió a retrucar en ese momento, cuando yo lo dije. En ese momento nadie me salió a discutir el asunto y ahora que hace el gol, con el diario del lunes, ‘no, lo pidió el entrenador, lo vio en la Sub 23’. Ahora con el diario del lunes aparecen”. agregó en su programa La Hora de King Kong.

Alfredo Stöhwing aseguró que Jorge Almirón pidió a Lucas Cepeda en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Guarello no cree la versión del dirigente: “Me habían salido a retrucar en ese momento y a discutir, ok, te la compro, pero ahora con el diario del lunes, ahora que hizo el gol, ‘ah no, es que siempre lo quisimos’ Te acuerdas cuando hicimos la encuesta de Bolados, cuándo dijimos cuántos de ustedes decían que Bolados se tenía que ir en diciembre: 90 por ciento. Entonces aparecen con el diario del lunes, ‘no Cepeda, siempre lo quisimos’, qué se yo. A lo mejor Almirón lo fue formando, lo fue puliendo, pero este tema que Almirón lo vio en la Sub 23 y le pareció interesante, jugó como 10 minutos, no anduvo bien, el equipo anduvo mal en general, no él solo, así que no”.

“El tema es que si me hubieran dicho en ese momento ‘no, compadre lo pidió Almirón’ y ahora aparece Stöhwing después que hizo el gol a decir esto, no. Es ver quién gana la elección, ‘no, si yo voté po’. si yo voté por él’”, finalizó.