"Me ha ayudado mucho, siempre pienso en él": Lucas Cepeda menciona a ex delantero de Colo Colo como clave en su adaptación

Colo Colo vivió una jornada de aquellas en Copa Libertadores el día de ayer, donde se impuso con un solitario gol de Lucas Cepeda en el minuto 93 a Cerro Porteño, cuadro paraguayo que se plantó firme en la cancha del Estadio Monumental.

Una vez finalizado el partido, fue el propio Cepeda quien accedió a la conferencia de prensa junto a Jorge Almirón, instancia en la cual aprovechó de mencionar a Carlos Muñoz -ex delantero de Colo Colo- como clave en su adaptación en el cuadro albo.

Sobre el emblema de Santiago Wanderers y ex artillero de los albos dijo que “Él estuvo tres años acá en Colo Colo, me ha ayudado mucho dándome consejos que me han servido en mi adaptación, siempre pienso en él”.

Cepeda menciona a Muñoz como clave en su adaptación alba. | Foto: Photosport

En esa línea, menciona también a otro ex caturro que lleva una buena cantidad de años en el plantel albo, diciendo que “También está el ‘Torta’ (Óscar Opazo) que estuvo en Santiago Wanderers y me ha dado una mano”, agregó.

En el cierre, se refirió a las chances que tiene el Cacique para pelear el Campeonato Nacional y, por otro lado, lo que será la participación en Copa Libertadores donde la próxima semana tendrán que enfrentar a Fluminense.

“Tenemos jugadores como para pelear tanto el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores. Hay jugadores de jerarquía como Arturo (Vidal) y Esteban (Pavez) que nos ayudan a tener un plantel para pelear todo”, dijo en el cierre.

Los dos próximos compromisos de Colo Colo

Los albos enfrentarán este sábado 6 de abril a las 3 de la tarde a Ñublense en Chillán y después deberán pensar rápidamente en el partido del próximo martes ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.