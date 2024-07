Universidad de Chile deja en el pasado lo que fue su amarga vuelta al Campeonato Nacional, en la que igualó a tres tantos ante Cobresal, perdiendo dos puntos importantes y siendo desplazado por Coquimbo Unido en la cima del torneo.

Ahora, los ‘Azules’ deberán verse las caras ante Audax Italiano en La Serena, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez poseen dos bajas muy importantes para dicho duelo: Maximiliano Guerrero y Fabián Hormazábal.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos se refirió en el programa ‘Balong Radio’ a lo que serán estas ausencias nuevamente en la U, en la que indica que la baja de Fabián Hormazábal en el equipo de Álvarez es muy sensible y que considera que no tiene reemplazo.

“Guerrero es reemplazable, pero Hormazábal no, si no está Guerrero, lo puedes sacar y poner a un central o un mediocampista y el equipo digamos que no lo va extrañar tanto”, explica.

Hormazábal ha sido fundamental en la U | Foto: Photosport

Finalmente, de Tezanos analizó lo que ha sido el rendimiento del lateral azul en lo que ha sido su estancia en la Universidad de Chile, en la que le ha sorprendido gratamente su nivel y que se ha consolidado como una pieza fija y fundamental para su equipo.

“A mí me ha sorprendido, yo no esperaba este rendimiento de Hormazábal, ha tenido un año espectacular y su ausencia se nota”, concluyó.