No cabe duda que Maximiliano Falcón es uno de los jugadores más queridos de los últimos años en Colo Colo. Su entrega por la camiseta alba en cada encuentro, lo han convertido en uno de los más queridos por la hinchada del popular.

Pero no solo a punta de buen juego y sacrificio se ha ganado el corazón del hincha, sino que también con su humildad y amor por su familia, quienes día a día comparten tiernos registros demostrando su profundo cariño por el “Cacique”.

Esta vez, el propio “Peluca” desclasificó una verdadera odisea que tuvo que realizar para integrarse al elenco de (en ese entonces) Gustavo Quinteros cuando fichó por el club. Fue en el Lado B de Colo Colo donde reveló una particular historia que involucra a los “Acereros”.

“Con Huachipato tengo un sentimiento particular. Hay muchos que no saben: cuando llegué a Colo Colo no tenía vuelo. Huachipato me trajo en un chárter después de un partido en Uruguay. Se portaron bien conmigo“, reveló el uruguayo de 27 años.

¿Cuándo ocurrió esta historia entre Maxi Falcón y Huachipato?

La historia que rememora Maxi Falcón fue en octubre de 2020. Huachipato fue a jugar frente al Fénix por Copa Sudamericana donde cayeron por 3 a 1. En su regreso, aprovecharon de traerse al “Peluca”.

Maxi Falcón le guarda un gran cariño a Huachipato (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Mientras contaba la historia por los pasillos del CAP de Talcahuano, Falcón se encontró con un funcionario del club, a quien le dijo: “¿Se acuerdan cuando me trajeron? Por eso tengo un sentimiento particular“.

Cabe destacar que, al día de hoy, Maximiliano Falcón registra 154 encuentros defendiendo la camiseta de Colo Colo. Esta tarde, podrá sumar uno más, cuando su equipo enfrente a Unión La Calera a las 19:00 horas por el Campeonato Nacional 2024.