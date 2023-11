En Colo Colo hay una situación que ha llamado la atención en esta segunda parte de la temporada. Se trata de la no inclusión de Emiliano Amor en las citaciones del entrenador Gustavo Quinteros.

El defensa argentino lleva dos años y medio en el cuadro popular y desde su llegada rápidamente se convirtió en un pilar fundamental en la última línea, incluso siendo clave en la obtención de la Copa Chile 2021, la Supercopa y el Campeonato Nacional en 2022.

Pero a inicios de este 2023 debió someterse a una reconstrucción en su tobillo izquierdo, por lo que se perdió todo el primer semestre, ni siquiera alcanzó a estrenarse en esta campaña.

Por aquello no fue inscrito para el torneo y en su lugar el club fue a buscar al defensor uruguayo Matías de los Santos, que arribó a préstamo desde Vélez Sarsfield. Pero a los dos meses el charrúa se lesionó de los meniscos y también entró a quirófano, intervención que le provocó una larga recuperación.

Y con Amor en condiciones, para la segunda rueda en Colo Colo decidieron inscribirlo. Pero pese a tener el alta médica, no ha sido considerado por Quinteros para los partidos oficiales y solo ha disputado amistosos de entrenamiento.

Emiliano Amor fue uno de los pilares de Colo Colo en la obtención del título en el Campeonato Nacional 2022. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

La fuerte crítica de Severino Vasconcelos a Gustavo Quinteros

Esta situación ha generado muchas dudas en el entorno del Cacique, entre ellos el exfutbolista y campeón con los albos Severino Vasconcellos, quien en diálogo con Bolavip se lanzó contra el director técnico argentino.

“Esos son técnicos comerciantes. Quinteros está acostumbrado a eso, pedir jugadores, después los coloca para jugar 10 minutos, 15 minutos. Ahora este muchacho está recuperado y no lo quiere colocar para jugar. Es malo eso para Colo Colo, porque Colo Colo gasta la plata. Lo malo es que la gente de Colo Colo, los directivos, acepten esas cosas”, disparó el brasileño.

“Si el jugador está en condiciones, si está recuperado, no hay ningún problema“, agregó.

Para Gualberto Jara esta situación no tiene sentido

Uno que conoce muy bien la interna de Colo Colo es Gualberto Jara, ex jefe de las divisiones inferiores y que justamente estuvo al mando del primer equipo antes de la llegada de Gustavo Quinteros en 2020.

Para el paraguayo, es netamente decisión del DT santafesino la no inclusión de Emiliano Amor. “Ahí todo está pasando por la pura decisión del entrenador. Amor ya se había afirmado y respondido a las exigencias y lo hizo en muy buena forma”, comenzó diciendo tras contestar el llamado de este medio.

“Bueno, no sé por qué no estará jugando en estos momentos. Se necesita gente de experiencia, de jerarquía que ayude a consolidar más rápidamente la zona defensiva, que siempre tenemos dudas, siempre estamos con una buena y una mala. Está dependiendo única y exclusivamente de la decisión del técnico“, agregó.

“Amor ya era un jugador que había respondido plenamente, ha cumplido. Yo en el fondo pensaba que había un problema en la habilitación, que no esté habilitado para jugar. Pero ahora que me confirma la verdad, me llama mucho la atención que no esté jugando ya“, completó Jara.

Gualberto Jara estuvo al mando de Colo Colo como técnico interino entre la salida de Mario Salas y la llegada de Gustavo Quinteros a inicios de 2020. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Cuándo podría volver a jugar Emiliano Amor en Colo Colo?

El próximo partido oficial de Colo Colo será el martes 7 de noviembre contra Magallanes en duelo pendiente por la fecha 22 del Campeonato Nacional. Para este cotejo no estaría considerado Emiliano Amor.

Pero en el siguiente receso, para la fecha FIFA de noviembre, en el cuerpo técnico del Cacique tienen planificado que el defensa central dispute los amistosos contra River Plate (15/11 en Concepción) e Independiente de Avellaneda (18/11 en Antofagasta).