Colo Colo sigue enfocado en lo que es este mercado de pases 2025, en el que los ‘Albos’ buscan reforzarse con todo para este importante año, en donde los dirigidos por Jorge Almirón tendrán los desafíos nacionales e internacionales en el año de su centenario.

En las últimas horas, una importante información se dio a conocer dentro del mundo ‘Albo’, en el que Colo Colo estaría tanteando el terreno para ver la opción del retorno de un viejo conocido.

Según la información de la periodista, Verónica Bianchi en el programa ‘Mediapunta’, en el ‘Cacique’ habrían levantado el teléfono para consultar por Emiliano Amor, para poder reemplazar a Maximiliano Falcón tras su partida.

“Ayer desde Colo Colo preguntaron por Emiliano Amor, hubo un llamado a Argentina”, partió señalando Bianchi.

La comunicadora además agregó que el Gerente Deportivo, Daniel Morón fue quien se acercó al ex Colo Colo, a quien lo verían como una importante opción para reforzar la zaga tras lo que fue la polémica salida de Maximiliano Falcón hace unos días.

Amor vuelve a aparecer en el radar de Colo Colo | Foto: Photosport

“A mí me dicen que el que llamó fue Morón, no tengo yo la certeza, pero me dicen que habría sido Morón el que llamó al entorno de Emiliano Amor, no para ofrecer directamente algo, pero si para preguntar en que estaba él”, remarcó.

Finalmente, Bianchi ante esta opción que apareció en las últimas explica que desde el entorno del jugador no cierran las puertas para poder volver a Colo Colo, si es que se hace oficial una propuesta

“Lo que yo sé, que de parte del jugador no se cierra a la opción de volver a Colo Colo, esto sería inédito”