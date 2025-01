Este martes Emiliano Amor tuvo su presentación en Colo Colo en su regreso al cuadro popular luego de dos meses, ya que el club lo fue a buscar de vuelta tras haber finalizado su contrato en noviembre.

Pese a que no había entrado en los planes para renovar su vínculo con el Cacique, el defensa argentino no guardó rencor y no dudó en volver al Estadio Monumental tras la partida de Maximiliano Falcón al Inter Miami, situación que había remecido el piso en Macul.

Y en la conferencia de prensa de esta jornada, el jugador de 29 años contó cómo se dio este retorno, haciendo hincapié en que tuvo que dejar de lado una oferta de San Lorenzo de Almagro. Incluso, agradeció por el interés del presidente del Ciclón y de su entrenador, Miguel Ángel Russo, quien dirigió al archirrival de los albos, Universidad de Chile, en 1996.

“Me pasaron muchas cosas por la cabeza, muchos sentimientos, muchos recuerdos también, y no lo dudé, no lo dudé. Déjame hacer un espacio para agradecerle también a Marcelo Moretti y a Miguel Russo que me llamaron y todo, pero sinceramente yo quería jugar acá, yo quería estar acá, así que tenía una ilusión muy grande por volver cuando se dio la oportunidad. Y lo que más me movilizó es conocer el club, es un club gigante que recién lo dimensioné cuando pude estar acá en 2021, y yo soy muy feliz acá”, comenzó diciendo Amor.

Emiliano Amor vuelve a vestir la camiseta número ’15’ de Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

El día en que tuvo que decidir entre Colo Colo y San Lorenzo

Seguido, comentó que hubo un día en que tuvo que decidir por uno de los dos: “Sí, en un momento tuve que decidir y la verdad que decidí por mi familia, decidí por mí, decidí porque también mis compañeros me llamaban, también porque Aníbal, Daniel y el directorio presentaron una oferta, entonces no había mucho que pensar”.

“Hubo un momento, no me acuerdo qué día fue, pero hubo un momento que tuve que decidir entre San Lorenzo y Colo Colo y bueno, acá estamos”, completó.

El estado físico de Emiliano Amor en su regreso a Colo Colo

Quien también tiene la nacionalidad siria y defiende a aquella selección a nivel internacional, se refirió a su condición física luego de dos meses de inactividad tras el título del Campeonato Nacional 2024.

“Obviamente en las vacaciones tuve unos días de relajo, pero ya a partir de una semana que terminé acá las competencias, tengo que empezar a entrenar porque si no te cuesta volver a ritmo, pero me entrené, corrí, hice mucho deporte, así que ahora lo vamos a analizar con el profe y el cuerpo técnico para ver qué caminos hacemos. Decidirlo esta semana, recién es el primer día, pero me siento muy bien, pero hay que hablarlo con el profe y armar un buen plan”, indicó.