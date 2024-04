Los casi 30 mil espectadores que llegaron al Estadio Monumental el día de ayer para ver a Colo Colo ante Unión La Calera vieron cómo Damián Pizarro se robó la película con un gol antes del minuto y después otra certera aparición para poner el 2-1 transitorio.

Los albos, a la larga, terminaron ganando por 3-1 ante los caleranos y subieron en la tabla de posiciones. Pese a que el ambiente era bueno tras el triunfo, Esteban Pavez tomó el micrófono y habló para defender a Damián Pizarro de las críticas.

Apareció la versión goleadora de Damián Pizarro. | Foto: Photosport

“Este año inventaron cosas de la prensa que por qué no lo ponían y esas cosas que me ponen mal. inventan cosas, siempre he dicho que me pregunten a mí primero”, dijo en alusión a las versiones que indicaban que Pizarro no era considerado por Jorge Almirón.

Bajo ese mismo punto, Pavez complementa su idea sobre lo que supuestamente inventaron de Damián Pizarro: “Que había llegado tarde, que no había entrenado, cosas así. No me gusta que inventen cosas, es un jugador de casa”, afirmó.

¿Afectó a su rendimiento las críticas y las versiones de prensa? Pavez responde: “No sé si afectó en su rendimiento, pero le afecta. Las redes sociales es algo muy salvaje y sabemos que a los más chicos les afecta. Ojalá no se inventen más cosas y que de aquí a adelante no pare hasta que se vaya a Italia”, remató en el cierre.

Cobresal vs. Colo Colo, día y hora

El Cacique deberá desplazarse hasta la ciudad de El Salvador para enfrentar a Cobresal el próximo sábado 4 de mayo a las 3 de la tarde de Chile continental, donde buscarán acercarse al líder Universidad de Chile.