Colo Colo venció a Palestino y sigue trepando en el torneo local. El cuadro albo dejó buenas sensaciones en el Estadio Monumental, pero ello no convence a Coke Hevia. El reconocido periodista aseguró que el equipo de Jorge Almirón sigue exhibiendo incongruencias: tiene dos versiones de sí mismo.

Así lo manifestó el comunicador en conversación con Bolavip Chile. Para él, el cuadro de Macul tiene todo para triunfar en el plano local, pero no en el internacional. ¿La razón? Le faltan intensidad para estar a la altura de los otros cuadros participantes en la Copa Libertadores.

“Colo Colo tiene dos versiones: una nacional y otra internacional. En el nacional le alcanza con lo que quiera. Ha perdido terreno porque ha perdido partidos, pero le alcanza con lo que quiera. En el internacional le falta dinámica. Sigo sin entender las decisiones de Almirón, pero hoy le resultó”, indicó.

“Lo otro, los equipos que no son los llamados grandes, no terminan de hacerse cargo. Palestino tenía para ganar, meterse arriba y pelear el torneo, pero no le dio. No le da porque los planteles son armados para ciertos objetivos. Lamentable por Palestino”, agregó.

Jorge Coke Hevia no está conforme con Colo Colo.

No le convence Colo Colo

Finalmente, Coke Hevia indicó que no está conforme con lo exhibido por el cuadro de Jorge Almirón. Las decisiones del entrenador argentino no lo tienen convencido, aunque en el plano local le estén entregando resultados. ¿La deuda? Lo internacional.

“Gol de (Guillermo) Paiva, bueno tener competencia en el nueve, sobre todo si se va a ir Damián. No me termina de convencer “, finalizó el periodista chileno.

Cuándo juega

El siguiente partido de los albos será ante Deportes Iquique el sábado 25 de mayo. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.