Jugador de Colo Colo, Cristián Zavala revela amenazas a su familia: “Está bien que critiquen, pero no de la forma que lo están haciendo”

Cristián Zavala fue figura en el triunfo de Colo Colo por 2-0 ante Palestino. El oriundo de Puente Alto destacó con un preciso centro a Guillermo Paiva en el primer gol y fue elegido como la figura del compromiso por la transmisión oficial.

El puntero de los Albos fue consultado por cómo lidia con las críticas. En su respuesta, el jugador no mostró molestia por los comentarios respecto a su desempeño, no obstante, reveló una situación gravísima, ya que relató que su familia recibió amenazas.

“Las críticas están bien, está bien que critiquen, que lo hagan, pero no de la forma en que lo están haciendo. Quizás amenazando a la familia o mandándole mensaje a la familia, creo que no es la forma”, dijo el jugador en conversación con TNT Sports.

El delantero mencionó que deja todo en los entrenamientos para rendir de buena forma: “Aquí me entreno al 100, no quiero errar un gol, no quiero errar un centro pero si pasa voy a ir a la otra con más actitud y lo voy a hacer bien”.

Cristián Zavala revela graves amenazas hacia su familia. (Foto: Photosport)

Cristián Zavala destaca la confianza que ha recibido de sus compañeros y Jorge Almirón

Cristián Zavala se refirió al triunfo ante Palestino: “Dominamos gran parte del partido. También hay momentos donde maneja el rival, que hay que saber defender, creo que lo supimos hacer. Hicimos un partido correcto”.

También entregó un comentario sobre el trabajo al interior del Cacique: “Estamos tranquilos, trabajando, respetando el proceso. Es un nuevo cuerpo técnico, hay que adaptarse, estamos jugando para lo que es Colo Colo.

Además, mencionó que ha recibido la confianza de sus compañeros: “Me he sentido bastante cómodo, desde el momento que llegué de Curicó, pude hacer una buena campaña allá. De acá me dieron mucho la confianza, el profe (Jorge Almirón), mis compañeros sobre todo. Esperan mucho de mí y yo itento dar lo mejor de mí en todos los partidos”.