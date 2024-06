Carlos Gustavo de Luca asegura que el Cacique debe ir con todo si quiere fichar al futbolista de 29 años. Sin embargo, en su opinión personal, no lo considera tan determinante.

Exdelantero de Colo Colo duda de Luciano Cabral: "No creo que sea tan determinante"

Luciano Cabral tendría tomada la decisión de partir de Coquimbo Unido en el mercado de pases. Carlos Gustavo de Luca piensa que Colo Colo debe acelerar para la contratación del futbolista de 29 años, no obstante, ve una competencia también con el Grupo Pachuca.

“Por su puesto tiene que ir con todo, pero hay que ver qué pasa del otro lado. Everton está respaldado por un grupo mexicano, que tiene poder económico. Hay que ver en esa pelea en la parte económica, quién pone más plata. En este contexto Cabral está en una muy buena posición”, expresó en conversación con BOLAVIP.

En lo personal, el exdelantero de Colo Colo no se muestra tan convencido con el nivel del jugador formado en Argentinos Juniors: “Lo vi un par de partidos y ojalá que me equivoque, pero no creo que sea tan determinante como parece ser que se están peleando todos los clubes se están peleando con él”.

De todas formas, asegura que, si en el Cacique lo ven como un aporte, se deben apurar: “Si piensa que es la solución a los problemas que tiene en el mediocampo, tiene que ir con todo, apuntar y ofrecer lo que lo deje conforme al jugador y a Coquimbo”.

Luciano Cabral es una de las opciones de refuerzo de Colo Colo en el mercado de pases. (Foto: Photosport)

¿Hasta cuándo Colo Colo puede inscribir refuerzos?

Los Albos tienen la chance de inscribir refuerzos hasta el día hábil anterior a la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024. Esto será en la semana del 11 de agosto, cuando el Cacique visite a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Sin embargo, lo ideal sería que el Cacique tuviera los refuerzos incorporados antes de la jornada 16 que jugarán la semana del 21 de julio ante la Unión Española en el Monumental.