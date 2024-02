El delantero nacional Carlos Palacios es una de las grandes obsesiones de Boca Juniors para la temporada 2024, situación que está siendo mirada de reojo por Colo Colo.

A medida que van pasando las horas, las negociaciones se van intensificando cada vez más y los hinchas del Cacique van viendo como una de sus grandes figuras podría partir a tan solo días del inicio del Campeonato Nacional.

Lo cierto es que en la dirigencia de Blanco y Negro trabajan a toda velocidad para poder mantener a Palacios una temporada más en el plantel dirigido por el argentino Jorge Almirón.

MANUEL SUÁREZ ACONSEJA A CARLOS PALACIOS SOBRE SU FUTURO

Manuel Suárez, panelista del programa Metrópolis AM de Radio La Clave y ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja, se refirió al posible traspaso del formado en Unión Española a los Xeneixes.

“Carlitos Palacios debe estar con un parque de diversiones en este momento. Es una situación compleja, es un chico joven y Boca Juniors no deja de ser algo tremendamente atractivo, entonces deben haber miles de factores que su familia o su representante deben estar evaluando”, aseveró.

Carlos Palacios está atento al interés de Boca Juniors | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Es un momento complejo porque tampoco su cabeza debe estar tan conectada en el partido de Huachipato y él debe estar viendo si el arma las maletas o no las armas. La decisión debiese ser en estas horas, no me parece muy cuerdo esperar más tiempo”, finalizó señalando.

¿HASTA CUÁNDO TIENE PLAZO BOCA JUNIORS PARA FICHAR A PALACIOS?

Si bien el libro de pases cerró el pasado viernes en Argentina, Boca Juniors tiene una prórroga hasta el próximo 9 de febrero.