Juan Cristóbal Guarello fue crítico con lo que se vio en el Superclásico 195 del fútbol chileno, compromiso en el cual Universidad de Chile venció por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental.

“La U jugó mal, pero tuvo la capacidad para ganarlo. Colo Colo un desastre, un desastre completo. Un desastre, muchachos. El partido es difícil de analizar porque futbolísticamente no hay mucho que ver”, expresó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador no vio buenos rendimientos en algunos de los jugadores llamados a la selección chilena: “La U tuvo la capacidad de hacer un gol y aguantar. Colo Colo no tuvo nada. Hay varios jugadores que estaban nominados a la selección y no sé si hoy devolvieron la camiseta. Un par de nominados me parece que hoy día devolvieron la camiseta”.

Guarello considera que la U incluso pudo generar más chances para cerrar antes del partido: “Yo creo que si no sacaba a (Maximiliano) Guerrero, la U hubiera tenido más ocasiones para definirlo”.

El comentarista lanzó sus inquietudes: “Hay hartas cositas para analizar. Como cuerpo de análisis de partido, no se puede hacer, como partido esta cuestión es inanalizable. Como detalles… ¿Por qué saca a Gil y no a Vidal? Pregunta. Pudieron haber expulsado a Falcón al minuto de juego ¿Por qué sacó a Guerrero para poner a Pons?¿Por qué pone a Pons? ¿Porque lo trajo él? Damián Pizarro lo ponen cinco minutos, agarra la pelota, se pierde un gol cantado”.

Además, aseguró que venía anticipando un bajón del Cacique: “Al final era algo que podía pasar en este partido. Era algo que podía pasar, sobre todo porque la U venía más armadita(…) Si ustedes ven el programa del día jueves, que Colo Colo se venía apagando y hoy día hizo un partido horrible”.

“El partido en general fue muy malo. La U tuvo la capacidad de hacer un gol, al final pudo haber hecho el segundo, le faltó capacidad de definirlo. Pero Colo Colo no hizo nada, Colo Colo jugó muy mal y todo lo que mal había insinuado en el primer tiempo contra Trinidense, lo ratificó de manera absoluta en todo el partido contra la U”, añadió.

Juan Cristóbal Guarello aseguró que Colo Colo fue un “desastre” en su partido ante la U (Foto: Photosport)

Guarello calificó a Colo Colo como “equipo fantasma” y se refiere a Arturo Vidal

Juan Cristóbal Guarello crítico al Cacique: “Fantasma Colo Colo, un equipo fantasma, contra una U que se colgó del travesaño, que puso el bus, que aguantó, pero ¿Cuántas claras se generó Colo Colo? ¿Cuantas veces Castellón tuvo que esforzarse? Piénsenlo bien”.

También se refirió a la situación física de Arturo Vidal: “Lo de Vidal va a merecer un capítulo aparte”, expresó. Después añadió otro comentario: “No lo querían a Vidal en una pierna, ahí está en una pierna”, finalizó.