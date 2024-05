El histórico ex jugador del Cacique anticipa lo que será una verdadera final para los albos a jugarse el próximo jueves ante el Flu.

Colo Colo no tiene tiempo para lamentarse después del amargo empate ante Cobresal y ya piensa en lo que será el partido del día jueves, en donde tendrá que recibir nada más ni nada menos que al último campeón de la Copa Libertadores de América.

El duelo ante Fluminense representa obligaciones para los albos, toda vez que no pudieron vencer a Alianza Lima en condición de local y ahora necesitan los tres puntos para alivianar la presión de cara a los últimos dos duelos en Perú y Paraguay.

Uno que anticipó lo que podría pasar el jueves y las mismas chances albas es Patricio Yáñez, ex jugador de los albos quien en ESPN Chile incluso no ve con mala cara una igualdad ante los últimos campeones del certamen continental.

Vidal no estará ante Fluminense por suspensión. | Foto: Photosport

“Yo siento que todo lo que ha puesto Almirón sobre la Copa Libertadores; las emociones, la importancia y el trabajo, harán un buen partido ante Fluminense”, abrió los fuegos Patricio Nazario sobe lo que el Cacique ha hecho hasta el momento en Copa Libertadores.

Yáñez no les tiene miedo a las bajas confirmadas de Gil, Vidal y Paiva: “Aún con las bajas que son importantes, yo creo que Colo Colo va hacer un buen partido y me atrevería a decir que un empate no es un mal resultado dado cómo está la tabla”, dijo.

En el cierre, el campeón de Copa Libertadores con los albos cree que una igualdad iría en la línea del rendimiento que ha exhibido el Cacique el último tiempo: “El empate para lo que ha venido rindiendo Colo Colo no es malo si se da”, remató.

Colo Colo vs. Fluminense, día y hora

Este jueves 9 de mayo a las 8 de la noche de Chile continental, el Cacique recibirá la visita de Fluminense por la Fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores de América.