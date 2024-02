Después de ocho partidos Colo Colo perdió su invicto bajo la dirección técnica de Jorge Almirón. Ayer el cuadro popular cayó por 1-0 en su visita a O’Higgins, donde el entrenador argentino decidió ir con equipo alternativo.

La idea del ex DT de Boca Juniors era cuidar a los titulares para la revancha del próximo jueves con Godoy Cruz por la Fase 2 de Copa Libertadores. Pero la apuesta no salió bien.

Un histórico realizó severa crítica a Jorge Almirón

Y rápidamente se hizo sentir la crítica por esta arriesgada decisión. En conversación con BOLAVIP, un histórico del club albo, como lo es el brasileño Severino Vasconcelos, se refirió a aquello.

“No era para cambiar, había que jugar con 70% de los jugadores titulares. Colo Colo es un equipo nuevo, no es partido amistoso, es por el Campeonato Nacional. Por supuesto que se equivocó”, lanzó el exfutbolista.

“A mí no me gusta hacer mucha crítica, los jugadores que jugaron están fuera de ritmo. Había que entrar con los jugadores titulares. No puede ser, recién empezando el Campeonato”, agregó.

“Si no entra con todo el equipo titular, que entre con más de la mitad”, reiteró quien fue cinco veces campeón con el Popular.

Severino Vasconcelos marcó una época en Colo Colo entre 1979 y 1985.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Godoy Cruz?

El Cacique y el Tomba se verán las caras este jueves 29 de febrero a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. En la ida los albos se impusieron por 1-0 en Mendoza, por lo que buscarán abrochar la clasificación a Fase 3 en casa.