Histórico relator de Colo Colo se resigna a la abrupta partida de Carlos Palacios a Boca Juniors: "No hay vuelta atrás"

En Colo Colo hay nerviosismo respecto a lo que pueda suceder con el futbolista Carlos Palacios, el último goleador del equipo que actualmente está siendo tentado por Boca Juniors.

El delantero de 23 años es la gran obsesión del presidente del conjunto Xeneize, el ídolo y exfutbolista Juan Román Riquelme, quien quiere a la Joya como el último refuerzo del equipo que dirige Diego Martínez.

Y si bien Palacios firmó una extensión contractual con el Cacique hace poco más de una semana, lo cierto es que tampoco le ha cerrado las puertas a Boca.

Además, todo depende de si el elenco argentino paga la cláusula de cinco millones de dólares que tiene el atacante con Vasco da Gama, club brasileño dueño del 80% de su pase.

La palabra de una voz autorizada de Colo Colo

Ante aquello, una figura que es voz autorizada para hablar de Colo Colo atendió el llamado de Bolavip para referirse a esta teleserie. Se trata de Vladimiro Mimica, quien entregó su opinión al respecto.

“Yo soy de los que ha pensado siempre, que a los jugadores no se les puede retener contra su voluntad. Si el jugador quiere partir a Boca Juniors no hay vuelta atrás. Tenerlo amarrado, tenerlo presionado… no vale la pena”, indicó.

“Yo opino que si el jugador tiene la voluntad de partir, habría que dejarlo partir”, completó el comunicador.

Vladimiro Mimica no se resiste a la inminente partida de Carlos Palacios a Boca Juniors.

¿Cuándo se podría definir el futuro de Carlos Palacios?

Si bien el libro de pases de Argentina cerró el pasado viernes, Boca Juniors tiene plazo hasta el próximo 9 de febrero para incorporar jugadores. Debido a que recientemente liberó un futbolista al extranjero, el defensa Bruno Valdez que partió a préstamo a Cerro Porteño. Así, pudieron extender la ventana por una semana más.