Jaime Vera lamentó el empate sin goles de Colo Colo frente a Ñublense en Chillán. Para el Pillo son unidades que más adelante le pueden pesar al Cacique (27) en su objetivo de pelear el título.

“Son puntos que se pierden y que después no se recuperan más(…) El triunfo sería lo más importante que mantiene la esperanza, con los empates sumas poquito y Cobresal (35) va ganando de a tres puntos. Entonces se va alejando cada vez más”, aseguró el entrenador en diálogo con Bolavip Chile.

Para el exfutbolista del Cacique asegura que el VAR estuvo bien en anular la infracción en el área a Damián Pizarro por mano previa. “Fue penal, pero claro la pelota le pega en la mano al jugador de Colo Colo. Estuvo bien el cobro”.

Colo Colo empató 0-0 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán (Foto: Photosport)

La tasación por Damián Pizarro

Jorge “Coke” Hevia informó que Colo Colo está solicitando 10 millones de dólares por Damián Pizarro. Una cifra que el Pillo aún considera como elevada, pues considera que no está consolidado.

“Es mucho. Todavía no se consolida bien en el fútbol chileno. Está costando más caro que cuando se vendió a Arturo Vidal. Todavía no cuesta tanto”, expresó el ex ayudante de Claudio Borghi en la Selección Chilena.

Colo Colo deberá dar vuelta la página rápido, ya que enfrentará a Huachipato este sábado a las 18:30 en el estadio Monumental por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2023. Los Albos llegan séptimos con 27 unidades, mientras que los Acereros son segundos con 32 puntos.