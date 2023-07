Ramiro González tomó la titularidad en Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023 tras la suspensión de Maximiliano Falcón por tres fechas. El defensor central siente que pudieron llevarse algo más que el empate ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

“Un rival difícil, en su cancha, creo que hicimos los méritos para llevarnos los tres puntos, desgraciadamente no lo pudimos conseguir. Me parece que en el primer tiempo fuimos superiores y en el segundo tiempo se equilibró. Hay que seguir, lo importante es haber sumado más allá que veníamos por los tres puntos”, expresó el zaguero de 32 años.

González asegura que defensivamente están bien y que falta en la concreción. En aquel tema considera que es responsabilidad de todos ayudar en la generación de ocasiones. “Hoy por momentos se ha jugado bien, nos faltó un poco el gol, pero hay que tratar de nuestra parte generar un poco más en la elaboración y así tener más situaciones. Después defensivamente creo que hicimos un buen partido y estamos bien”.

Sin embargo, aseguró que no hay una preocupación por la falta de goles. “La otra vez hicimos muchos para el partido por Copa Chile con Calera. Hoy por ahí no se generaron demasiadas situaciones, pero creo que tuvimos una que otra que no pudimos aprovechar. Hay que apoyar a los de arriba, tratar de llegar bien al próximo partido y ganar”

Colo Colo igualó sin goles ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán

El ex Unión Española se mostró conforme con la performance alba en la Región de Ñuble. “Hicimos un buen partido más allá de tener ausencias, se hizo un buen partido. Nos faltó la finalización, pero la trabajaremos en la semana para corregir y así llegar al próximo partido de la mejor manera”

También se refirió a la goleada que sufrió el cuadro albo en Brasil por 5-1 ante el América MG. “Fue dura la derrota en Brasil, sabemos que a nivel internacional quedamos al debe, pero hay que reponerse. Sabemos que este club exige estar siempre estar al 100% a tope. Hay que tratar de sumar en el próximo partido y a prendernos en el lote de arriba que es lo que necesitamos”